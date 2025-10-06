На Урале дорожник похитил деньги через карту телефона, найденного на месте ДТП

На Среднем Урале передано суд уголовное дело о краже денег через карту телефона, найденного на дороге после ДТП. На скамье подсудимых оказался дорожник.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, авария, о которой идет речь, произошла в августе 2025 года на трассе "Екатеринбург – Тюмень". В ходе осмотра места происшествия телефон пострадавшего в ДТП найти не удалось. Однако уже на следующий день трубка была найдена сотрудником дорожно-эксплуатационной службы.

Поскольку средство связи было разбито и не работало, мужчина переставил сим-карту в свой рабочий телефон. Далее он через приложение запросил сведения из банка о количестве денег на счетах собственника телефона. Узнав информацию, он перевел оттуда на свой счет около 50 тысяч рублей, которые затем потратил.

В дальнейшем хищение вскрылось, было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, оно направлено в Тугулымский районный суд. Как отметили в прокуратуре, похитителю денег может грозить до 6 лет лишения свободы.