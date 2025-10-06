В Приангарье массовые отключения электричества из-за сильного снегопада

В Иркутской области обильный октябрьский снегопад парализовал движение на дорогах и привел к обрыву проводов, многие населенные пункты, в том числе Иркутск, оказались обесточены.

На сетях Облкоммунэнерго" отключились 12 воздушных линий электропередач, пока удалось подключить две из них. Полностью восстановить подачу электроэнергии планируется к 18 часам.

"Что касается сетей "ИЭСК", то под отключение попала часть домов в Куйбышевском, Ленинском и Свердловском районах Иркутска, Марковском МО, селе Хомутово, посёлке Карлук, деревне Талька, а также часть домов в населенных пунктах и СНТ, расположенных по Байкальскому, Голоустненскому, Качугскому, Мельничному и Плишкинскому трактам", - сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.









"По ситуации на трассе Р-258 "Байкал". Действуют временные ограничения для большегрузного транспорта и автобусов ради оперативной обработки полотна. Они введены на участке трассы с 45 по 100 км. На месте работает три комбинированных дорожных машины, которые проводят противогололедную обработку. <…> Прошу автомобилистов по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния. Знаю, что многие сегодня уже сменили резину", - добавил глава региона.