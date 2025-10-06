Земфира* сохранила за собой ИП в России

Певица Земфира* продолжает следить за судьбой своего ИП в России. Таковы данные документов.

2 сентября в налоговую были внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ. ИП певица открыла в ноябре 2004 г., в качестве его основного вида деятельности значится "деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений". Также у ИП певицы есть дополнительный вид деятельности – "торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами", пишет РИА Новости.

В реестр иностранных агентов певица включена 10 февраля 2023 г. На сайте Минюста сказано, что она публично поддерживала Украину, проводила концерты в недружественных РФ странах с призывами против спецоперации, получала поддержку от иностранных источников.

*Земфира Рамазанова внесена в реестр физлиц-иностранных агентов Минюста РФ