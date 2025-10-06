На Камчатке ждут 9-балльный шторм в Беринговом море

Берингово море у берегов Камчатки в ночь на 8 октября будет сильно волноваться: синоптики обещают сильный шторм с волнами высотой 8-9 метров (соответствуют 9-балльному шторму).

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине ночи 8 октября в Беринговом море, в подрайоне 11292 (Олюторский муниципальный район), ожидается опасное волнение моря высотой 8-9 м. Явление сохранится до утра 8 октября", - сообщили в ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

Судоходным компаниям, корабли которых находятся в этом районе, переданы сообщения с предупреждениями.

В МЧС отметили, что населенным пунктам на побережье шторм не грозит.