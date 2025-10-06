Бывший министр здравоохранения Дагестана арестована по делу о мошенничестве

Бывшему министру здравоохранения Дагестана Татьяне Беляевой вменили мошенничество. Она арестована.

В сентябре 2020 г. группа сотрудников республиканского минздрава заключила договоры с коммерческими организациями на 516 млн руб. Они стали частью "Регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сферы здравоохранения республики Дагестан", направленного на развитие системы здравоохранения.

Во время гарантийного срока (в течение года) исполнитель должен был производить обслуживание работ на безвозмездной основе. По версии следствия, Беляева издала приказ, согласно которому, в 2021-24 гг. были заключены дополнительные необоснованные договоры с другими организациями на техническое сопровождение, дублирующие гарантийные обязательства. Сумма ущерба бюджету от такого поступка превысила 1 млн руб. Беляева арестована до 3 декабря включительно, говорится в официальном telegram-канале объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана.