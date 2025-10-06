В Свердловской области распространяют фейк о "холере из ДНР"

На Среднем Урале выявлена очередная попытка распространения дезинформации. На этот раз речь идет о документе якобы от имени министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой.

Как сообщает Telegram-канал "Антитеррор Урал", который связывают со свердловским управлением ФСБ, в Сети появилось поддельное постановление от имени Савиновой, в котором говорится о временном ограничении въезда в Свердловскую область граждан, прибывающих из Донецкой народной республики. В фейковом документе утверждается, что это делается "в связи с угрозой распространения холеры", которую якобы выявили на территории ДНР.

Канал отмечает, что под видом достоверного сообщения злоумышленники распространяют фейк с целью посеять панику среди жителей области. При этом содержание документа не соответствует действительности.

Напомним, что в преддверии 1 сентября на Среднем Урале распространяли фейк от имени министерства образования региона.