В Белгородской области без электроэнергии остаются 5 400 жителей

В Белгородской области по-прежнему нет электричества в 24 населенных пунктах у 5,4 тыс. жителей. Речь идёт о Белгороде, Белгородском, Валуйском и Волоконовском районах, Грайворонском и Шебекинском округах.

"Восстановительные работы продолжаются, надеемся, что в самое ближайшее время они будут завершены. Я очень благодарен всем воинам министерства обороны, всем бойцам "Орлана", "Барса", других силовых структур, которые, не щадя собственной жизни, помогают, спасают жизни 1,5 млн человек Белгородской области", - написал в своём telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

5 октября регион подвергся атаке ВСУ, из-за чего начались перебои с электроснабжением.