Собственники жилья массово отказывают в сдаче людям с инвалидностью

В России больше половины собственников квартир и агентов по недвижимости не готовы сдать жилье человеку с инвалидностью.

Об этом заявили в сервисе "Циан". Из них 75% владельцев отказывают из-за того, что жилье не адаптировано для человека с ограниченными возможностями. Каждый десятый участник исследования обеспокоен тем, что жильцам может потребоваться медпомощь, которую они не смогут оказать. 6% собственников и агентов сомневаются в платежеспособности людей с инвалидностью. У трети владельцев жилья нет понимания, как обустроить жилье, чтобы оно было комфортным для человека в инвалидном кресле.

Более 60% опрошенных людей с инвалидностью заявили о том, что найти подходящее жилье крайне трудно. Четверть респондентов назвали проблемой нежелание собственников адаптировать квартиру под их потребности. 14%, согласно исследованию, сталкивались с неуместными вопросами от арендодателей.

Сложности с организацией доступной среды для инвалидов связаны и с необходимостью владельцев жилья вкладывать силы и финансы в ремонт. При этом собственники не могут повлиять на некоторые параметры доступности — отсутствие пандуса, обилие ступенек, расположение лифта между этажами, сообщают "Известия".