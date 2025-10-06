Мединский заявил, что учтет пожелания учителей для нового учебника по истории

Помощник президента России и руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сообщил в Telegram о доработке учебника по истории для шестого класса.

По его словам, работа ведется с учетом пожеланий педагогов, методистов и родителей. "Будет вторая редакция — ответ на пожелания учителей и родителей", — заявил он.

Отмечается, что новая версия учебника будет более понятной и интересной для школьников, без лишних цифр и элементов зубрежки, что является обычной практикой при обновлении образовательных материалов.

Ранее Мединский предложил внести в учебники истории подвиги бойцов СВО.