Строящееся в России жилье оказалось в 1,5 раза дороже достроенного

В Москве в сентябре текущего года строящееся жилье оказалось в 1,5 раза дороже недавно достроенного.

В некоторых районах, в основном в центре города, разрыв цен превышает 300%. Так, средняя стоимость жилья в новостройках в прошлом месяце оказалась на 47,8% выше, чем в домах, построенных после 2020 года: 619 тыс. 500 руб. за 1 кв м против 419 тыс. 100 руб. В Хамовниках, на Якиманке, в Мещанском районе и на Арбате разница составляет 304,2%, 217,9%, 209,8% и 206,1% соответственно. Разрыв цен достигает максимума в районах с наибольшей концентрацией высокобюджетных застроек, где преобладает элитная и премиальная недвижимость и чаще всего отсутствуют предложения массового сегмента.

Проблема кроется в льготных ипотечных программах, создающих устойчивый спрос на первичное жилье. Из-за субсидий и более низких процентных ставок новостройки все равно обходятся покупателям дешевле, чем вторичное жилье.

При этом ситуация характерна для России в целом, во втором квартале средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке составляла 205 тыс. руб., на вторичном — 128 тыс. руб. Разница достигла 60%. В отдельных регионах разрыв еще больше, например, в центральной части России он составляет 80%: 294 тыс. 100 руб. в новых домах и 163 тыс. 800 руб. — в готовых, сообщает "Коммерсант".

Напомним, государство должно выплатить застройщикам более 1,5 трлн рублей за льготную ипотеку.