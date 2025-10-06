06 Октября 2025
Фото: Накануне.RU

В Турции назвали контроль над ДНР основной проблемой переговоров по Украине

Возможность урегулирования конфликта вокруг Украины может появиться через несколько месяцев.

Как заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, основная проблема заключается в контроле над ДНР. По его словам, Киев отказывается выводить свои войска из региона, а Москва требует уступить ей, предупреждая, что Украина может потерять еще больше территорий.

Глава внешнеполитического ведомства указал, что конфликт дорого обходится с точки зрения мировой торговли и глобальной энергетической стабильности. Он и напомнил, что президент Турции заявлял о том, что ситуация абсурдна и должна быть урегулирована.

Фидан отметил, что есть положения, неприемлемые для обеих сторон, однако вопрос можно решить с помощью формулы, которая уже разработана. Ее деталей он не привел.

Напомним, на севере ДНР командование ВСУ уже смирилось с потерей Красного Лимана. Похожая ситуация и на западном берегу реки Оскол севернее Купянска в районе села Моначиновка. Там боевики отступают целыми подразделениями.

Теги: Турция, Россия, Украина


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Ранее 04.10.2025 20:36 Мск Взвод ВСУ во главе с командиром полностью покинул свои позиции на изюмском направлении

Мнения из сети