Часть Белгорода обесточена в результате ракетной атаки

Белгород подвергся ракетной атаке. По данным очевидцев, часть города обесточена. Shot сообщает, что в некоторых районах города также начались перебои с водоснабжением. Официальных комментариев властей пока нет. Данных о пострадавших и разрушениях тоже пока нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в половине десятого вечера (мск) объявил в соцсетях о ракетной опасности и призвал всех жителей региона спуститься в подвал, где следует оставаться до получения отбоя тревоги.