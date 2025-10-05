Лже-родственница Шойгу выманила у москвичей 100 миллионов рублей

В Москве расследуют дело о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантка дела – уроженка Узбекистана Шерье Шойгу. Фамилию бывшего министра обороны России женщина взяла себе специально – выдавала себя за родственницу высокопоставленного чиновника, передает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших.

Новоявленная Шойгу предлагала москвичам инвестировать в криптовалютную биржу. По предварительной оценке, ущерб составил более 100 млн руб., но расследование продолжается, в нем могут появиться новые эпизоды.