СМИ: ХАМАС готов отдать всех израильских заложников разом

ХАМАС согласен передать всех удерживаемых в секторе Газа израильских заложников за один раз, передают арабские СМИ со ссылкой на источники в группировке. При этом возвращение тел погибших заложников "займет некоторое время", но США "готовы проявить гибкость" в этом вопросе.

Также сообщается о готовности ХАМАС разоружиться и передать оружие специальному палестино-египетскому органу под международным контролем. Обо всем этом уведомлены США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в "ближайшее время" станет понятно, принимает ХАМАС условия мирного плана американского президента или нет. Если нет, то группировка, по словам Трампа, будет полностью уничтожена.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что хоть израильские власти и готовы поддержать план Трампа, ХАМАС явно на это не согласится и уже выставляет свои условия, противоречащие пунктам американского плана.