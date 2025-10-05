Поставки Tomahawk Украине разрушат позитив в отношениях РФ и США - Путин

Президент России Владимир Путин предостерег Вашингтон от предоставления Украины дальнобойных ракет Tomahawk. По словам российского президента, такой шаг мог бы разрушить наметившиеся улучшения в отношениях Москвы и Вашингтона.

"Вы говорили об президенте Соединенных Штатов, но там были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности Tomahawk и так далее. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях", - цитирует Путина журналист кремлевского пула Павел Зарубин.

Путин также считает, что развитие ситуации "зависит не только от нас и не только от меня".

Ранее Белый дом заявлял, что еще не принял решение о поставках Tomahawk Киеву, но подумывает об этом.

Между тем, военные эксперты не уверены, что ВСУ вообще смогут использовать эти ракеты. Они могут запускаться тремя способами: с ракетного эсминца, с подводных лодок классов Ohio, Virginia и Los-Angeles, а также с помощью новой наземной системы Typhon, разработанной армией США. Украина не обладает ни одним из перечисленных видов вооружения и практически не имеет шансов приобрести их в ближайшей или среднесрочной перспективе.