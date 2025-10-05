Израильские власти назвали "наглой ложью" слова Греты Тунберг о жестоком обращении при задержании

Министерство иностранных дел Израиля назвало "наглой ложью" заявления шведской экоактивистки Греты Тунберг о том, что с ней, якобы, жестоко обращались в израильском следственном изоляторе, куда поместили участников "Флотилии свободы".

Активисты пытались прорваться со стороны моря на частных гражданских яхтах и лодках в сектор Газа, чтобы доставить гуманитарную помощь. Израильские военные задержали все суда на подходе к берегу. Среди задержанных оказалась и Грета Тунберг. Летом ее уже депортировали в Швецию при аналогичной попытке попасть в сектор Газа.

"Утверждения о жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными из флотилии "ХАМАС-Сумуд" - наглая ложь. Все законные права задержанных полностью соблюдены. Примечательно, что сама Грета и другие задержанные отказались ускорить свою депортацию и настаивали на продлении срока их содержания под стражей", - говорится в заявлении МИДа Израиля.

О словах Тунберг в шведской полиции стало известно из СМИ. Так, британская газета Guardian заявила, что ознакомилась с письмом из МИДа Швеции, адресованным близким родственникам Тунберг. В нем сотрудник посольства ссылается на слова дипломатического работника, которого пустили к экоактивистке в израильской тюрьме. Та, якобы, жаловалась на лишение ее воды и еды, "долгое сидение не твердых поверхностях", укусы клопов. Также в СМИ появились сообщения со ссылкой на соратников Греты о том, что ее заставляли позировать с израильским флагом и чуть ли не целовать его. Но если такие кадры и были сделаны, то в сеть они до сих пор не попали.

Всего в составе флотилии было около 500 человек, они будут депортированы в страны, откуда приплыли.