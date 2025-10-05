В Курской области робот-пылесос чуть не спалил дом

В Курской области жилой дом чуть не сгорел из-за воспламенения робота-пылесоса.

ЧП произошло в частном доме в селе Рождественское Щигровского района.

"О сильном задымлении сообщили хозяева, до прибытия служб они закрыли окна и двери в комнате, чтобы ограничить приток воздуха и замедлить распространение огня. <…> Возгорание было ликвидировано на площади 2 квадратных метра, повреждены пол и мебель, закопчены стены. По оценке специалистов госпожнадзора, предварительная причина – аварийный режим работы робота-пылесоса", - сообщили в МЧС.

Telegram-канал Baza сообщил, что пылесосом марки Tefal хозяева пользовались уже несколько лет, в момент возгорания он стоял на зарядке.