В России установлен рекорд прохождения полумарафонной дистанции

В Казани установлен новый российский рекорд прохождения полумарафона (21,1 км). Легкоатлет Владимир Никитин пробежал эту дистанцию менее, чем за час – за 59 минут 51 секунду. Спортсмен не только установил российский рекорд, но и улучшил свой собственный на 46 секунд.

Соревнования проходили в рамках национального чемпионата, передает "Советский спорт".

Никитину также принадлежит российский рекорд забега на 10 км – 27 минут 40 секунд. А также он является шестикратным чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка России.