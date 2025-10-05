Семья Цапка компенсировала ущерб от аварии, устроенной его дочерью

Родственники главаря кущёвской ОПГ Сергея Цапка возместили ущерб от аварии, которую устроила его дочь Анастасия в селе Николаевка под Таганрогом. Владелец дома, поврежденного ее автомобилем, подписал документ об отсутствии претензий к виновнице ДТП, передает "Коммерсант" со ссылкой на источник в окружении семьи.

30 сентября 25-летняя Анастасия Цапок на большой скорости врезалась в стену частного жилого дома на своем Mercedes GT63 (стоимостью около 20 млн руб.). Хозяев дома в этот момент не было, но стена здания была разрушена.

Сама Цапок и ее пассажир врачей не требовали, но полиция доставила их на медосвидетельствование. Свидетели аварии говорили, что девушка и ее друг вели себя будто под действием алкоголя.

Сообщалось, что пенсионера-хозяина дома не устроила сумма компенсации, предложенная семьей гонщицы. Он также отказался от помощи местной администрации, выразившей готовность помочь с восстановлением дома. Мужчина заявил, что пока заморозит всё как есть, дождётся проведения экспертизы и пойдёт в суд. Но, видимо, вопрос все же удалось уладить.

Сергей Цапок был приговорен в 2013 году к пожизненному сроку за убийства, нападения, изнасилования и др. В 2014 году он скончался в СИЗО – причиной стал отрыв тромба.

В июле 2025 года гражданская жена Цапка Анжела Мария Оделин Феррер попыталась через суд снять арест с нескольких иномарок, арестованных в рамках дела главаря банды. Суд отказал ей.

В 2018 году краснодарский суд снял арест с $5,5 млн, находящихся на банковском счету женщины. Арест был наложен в 2010 году по просьбе следственных органов. Предполагалось, что средства будут использованы для выплаты компенсаций пострадавшим от действий банды.