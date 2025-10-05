В Грузии задержали 70-летнего оперного певца Паату Бурчуладзе

В Грузии задержали 70-летнего оперного певца, народного артиста Грузинской ССР Паату Бурчуладзе. Звезду сцены обвиняют в призывах к свержению власти и организации массовых беспорядков. По этим обвинениям певцу грозит до девяти лет лишения свободы.

Бурчуладзе был задержан в числе представителей оппозиционных сил, которые накануне устроили большой (на несколько тысяч человек) митинг на площади Свободы в центре Тбилиси. Поводом стали итоги муниципальных выборов, на которых большая часть кресел депутатов и мэров отошла кандидатам, которых поддерживала правящая партия "Грузинская мечта".

Протестующие попытались проникнуть в президентский дворец, полиция применила слезоточивый газ, начались столкновения, в результате которых пострадало более 30 человек, большинство из которых полицейские.