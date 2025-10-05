Половина россиян не знает, что такое дипфейк

48% россиян не в курсе, что такое дипфейк (практически не отличимый от реального визуальный или звуковой контент, созданный ИИ), при этом почти треть сотрудников крупных компаний уже сталкивалась с использованием дипфейков в мошеннических схемах, передает РИА Новости со ссылкой на исследование "МТС Линк".

Большинство сталкивалось с дипфейками в виде развлекательного контента в соцсетях или рекламе. Но, как уже говорилось выше, многие сталкивались и с мошенническим использованием продуктов нейросетей.

Так, в 19% случаев мошенники имитируют друзей или родственников жертвы, в 18% - коллег и руководителей.