Между местным брендом и известным россияне предпочтут известный

47% россиян не обращают внимание на то, где произведен товар. 28% покупали товары, произведенные в их регионе проживания, 21% намеренно не покупает местную продукцию, это данные опроса Центра изучения потребительского поведения, их проанализировали в Роскачестве.

Выяснилось, что в городах с населением до 500 тыс. человек на местные товары не обращают внимания 40% респондентов. А в Москве такие товары безразличны 55% покупателей. При этом в Петербурге

57% опрошенных заявили, что между локальными товарами и товарами от известного бренда, они предпочтут второй вариант, передает ТАСС.

Минувшим летом группа депутатов Госдумы от фракции "Новые люди" направила премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение законодательно закрепить преимущество локальных производителей при госзакупках в регионах и для местных нужд. По мнению народных избранников, это поддержит местного производителя и позволит бюджетным деньгам оставаться в регионе.