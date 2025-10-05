Китайская армия отрабатывает захват Тайбэя на полигонных макетах города

Китайская армия построила макет правительственного квартала Тайваня на военном полигоне Чжужихэ. Спутниковые снимки свидетельствуют, что площадь макета с 2020 года увеличилась почти вдвое, передает японское издание Sankei Shimbun.

Среди построек – "копии" зданий тайваньского парламента и президентского дворца, Министерства иностранных дел острова и других государственных учреждений.

На полигоне отрабатывается ведение уличных боев за президентский дворец и захват руководства Тайваня в случае конфликта.

Известно, что у КНР есть и второй подобный полигон – там воссозданы объекты инфраструктуры Тайбэя – столицы Тайваня, передает "Коммерсант".