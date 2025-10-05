Белгородцев призвали ускорять шаг во время звучания сирены

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал земляков правильно реагировать, когда "громкоговорители по Белгороду объявили очередную атаку беспилотников".

"Во время сирены нужно торопиться, и самому нужно подавать пример, правильно реагировать на все сигналы, ускорять шаг, идти в защитные сооружения, которые спасают наши жизни на улицах города Белгорода", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

"Самое главное в этих условиях — соблюдать все требования гражданской защиты во время ракетной опасности и опасности БПЛА, сократить время нахождения на улицах, как и я сейчас стараюсь это сделать, и, конечно же, постараться помочь тем, кто оказался в беде, кто находится рядом, для того чтобы спасти жизни", - добавил Гладков.

Он призвал читать сообщения об атаках в соцсетях и мессенджерах, учитывать "сектор атаки" при передвижении по городу.