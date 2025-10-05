Победитель парламентских выборов в Чехии высказался за сокращение военной помощи Украине

Лидер чешской оппозиционной партии "Акция недовольных граждан" (ANO) Андрей Бабиш после окончания парламентских выборов уже сделал несколько внешнеполитических заявлений. По его словам, Украина не готова ко вступлению в Евросоюз, и чешский бюджет не должен участвовать в активной поддержке Киева.

Эти тезисы не являются для Бабиша новыми – с ними он пришел к победе на только что закончившихся выборах.

Эксперты считают, что Чехия с таким политическим руководством может перейти в лагерь Венгрии и Словакии, которые не поддерживают Брюссель и другие западноевропейские страны в активном лоббировании интересов Киева, и будет фокусироваться на национальных интересах.

Бабиш высказывался за сокращение чешских поставок вооружений Украине, за сокращение военных расходов НАТО и против "зеленой повестки". При этом лидер оппозиционной партии не высказывался за сближение с Россией и за экономические и политические послабления для РФ.