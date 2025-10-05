В Грузии протестующие попытались прорваться в президентский дворец

В столице Грузии после окончания муниципальных выборов началась масштабная акция протеста. Протестующие попытались прорваться в президентский дворец, их выступление было подавлено полицией, начались столкновения граждан с силовиками. В результате госпитализированы шестеро демонстрантов и 21 полицейский, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщает Минздрав Грузии.

Сообщается, что части демонстрантов удалось проникнуть во внутренний двор президентской резиденции, тогда полиция применила слезоточивый газ.

В целом на выборах победили кандидаты, поддержанные правящей партией "Грузинская мечта". В Тбилиси на выборах мэра побеждает также провластный выдвиженец Каха Каладзе.

На площади Свободы в центре Тбилиси собрались несколько тысяч человек, они требовали отставки премьер-министра, спикера парламента, руководителей спецслужб и председателя "Грузинской мечты".

Протест возглавил экс-генеральный прокурор Грузии Муртаз Зоделава.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил протестующих в попытке свержения власти и пригрозил тяжелыми последствиями.