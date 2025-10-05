С Вилючинского вулкана спустили единственную выжившую туристку

На Камчатке спасатели эвакуировали единственную выжившую участницу восхождения на вулкан Вилючинский. Двое спутников девушки – мужчина и женщина - погибли, сорвавшись со склона.

Ночью прибывшие на вертолете на склон вулкана медики осмотрели туристку на высоте 1500 метров. Она получила переохлаждение и не могла самостоятельно двигаться. Ее спустили на носилках к подножию вулкана и госпитализировали.

Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь, в ней были задействованы более 40 спасателей, медики и волонтеры. Им пришлось спускаться по крутому обледеневшему склону, сообщили в МЧС.