Взвод ВСУ во главе с командиром полностью покинул свои позиции на изюмском направлении

Взвод 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ во главе с командиром полностью покинул свои позиции на изюмском направлении, сообщает ТАСС.

На севере ДНР командование ВСУ уже смирилось с потерей Красного Лимана. Похожая ситуация и на западном берегу реки Оскол севернее Купянска в районе села Моначиновка. Там боевики отступают целыми подразделениями.

"На изюмском направлении формирования ВСУ терпят неудачи по всей линии фронта. Подразделение 151-й омбр ВСУ, глядя на эту вакханалию, тоже "откатилось" назад. Никто не хочет воевать", - сообщает издание со ссылкой на источник в силовых структурах. Эти данные подтверждают радиоперехваты разговор украинских военных.

Позиции ВСУ "разбираются" российской авиацией, артиллерией и дронами. Боевики не готовы воевать и умирать, даже командир взвода возглавил отступление. В рядах ВСУ на изюмском направлении наблюдается начало эффекта домино.