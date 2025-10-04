На Камчатке туристы получили травмы при восхождении на вулкан. Один погиб

На Камчатке следователями СК России организована процессуальная проверка обстоятельств травмирования туристов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Днем, 4 октября группа туристов из трех человек при подъеме на вулкан Вилючинский в Камчатском крае получили травмы, в связи с чем запросили помощь у спасателей. От полученных травм один из членов группы скончался на месте происшествия.

Органом следствия проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.