Специалисты МЧС России ликвидировали пожар на юго-западе Екатеринбурга, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сегодня днем в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре по улице Зоологическая в Екатеринбурге. В неэксплуатируемом здании шиномонтажной мастерской горел гараж. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Прибывшие огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. На тушение пожара потребовалось полчаса. Пострадавших в результате пожара нет.

На месте пожара работали шесть огнеборцев и две единицы техники.