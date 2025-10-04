Телефонные мошенники стали звонить гражданам под видом работников военкоматов

Телефонные мошенники на фоне стартовавшего в России осеннего призыва в армию стали звонить гражданам под видом работников военкоматов, якобы для уточнения наличия электронной повестки.

"Схема заключается в том, что потенциальную жертву спрашивают о получении электронной повестки с требованием явиться в военкомат, а при отрицательном ответе предлагают продиктовать код из присланного СМС якобы для повторной отправки документа", - сообщает ТАСС.

Сигналы о новой технологии преступников уже поступают из разных регионов страны. Опасность же схемы заключается в том, что злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы на портале госуслуг и могут использовать персональные данные в преступных целях, в том числе для оформления кредитов и микрозаймов.

Кроме того, код, полученный от мошенников в СМС-сообщении, может способствовать установке вредоносного программного обеспечения на мобильное устройство. С его помощью злоумышленники получают доступ к учетным записям, банковским сервисам или возможности использовать устройство для дальнейших атак.

Напомним, военкоматы не подтверждают по телефону факты получения электронных повесток.