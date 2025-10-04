Путин заявил о вкладе Космических войск в оборону страны

Космические войска внесут вклад в обороноспособность страны, заявил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме в честь Дня Космических войск. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля, передает корреспондент Накануне.RU.

"Отрадно, что сегодня личный состав Космических войск бережно хранит и развивает славные традиции своих предшественников. Среди ваших ключевых задач – управление спутниковыми группировками военного и двойного назначения, выявление угроз России в космосе и из космоса, а при необходимости – их эффективное отражение. Уверен, что вы и впредь будете твердо стоять на страже стратегических интересов нашего государства, вносить значимый вклад в реализацию национальной космической программы, обеспечение обороноспособности Родины", - говорится в поздравлении.

В России 4 октября отмечается День Космических войск.