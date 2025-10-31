Первая термоядерная электростанция может быть создана в космосе

Первая термоядерная электростанция может быть создана в космосе, где имеются такие важнейшие для нее условия, как абсолютный вакуум и температура "абсолютного нуля". Такое мнение высказал президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на просветительском марафоне "Знание. Наука", сообщает ТАСС.

"Я думаю, что мы попытаемся впервые создать установку энергетическую именно в космосе, для питания этой системы на базе термояда. Здесь все есть, это задача для вас", - сказал Ковальчук, обращаясь к молодежной аудитории марафона.

Как пояснил ученый, для процесса термоядерного синтеза, где не делятся тяжелые элементы уран и плутоний, а сливаются легкие изотопы водорода, как на Солнце (и выделяется гораздо больше энергии), нужен высокий вакуум. При опытах на Земле вакуум обеспечивают мощные и сложные насосы, а в космосе и так имеется полный вакуум.

"Второе: вам надо создать магнитное поле. Магнитное поле создается сверхпроводящими магнитами, которые охлаждаются жидким гелием до температуры минус 270 градусов. А здесь температура жидкого гелия и так. То есть у вас готовый прибор для реализации термоядерного синтеза", - рассказал Ковальчук.