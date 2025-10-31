Мессенджер Telegram добавил функцию входа в аккаунт через электронную почту

Российские пользователи мессенджера Telegram получили возможность входить в свои аккаунты с помощью электронной почты. Новая функция доступна как в мобильных приложениях, так и в десктопной версии мессенджера, сообщает портал "Код Дурова".

Опция активируется во вкладке "Конфиденциальность" в настройках мессенджера. После ее включения коды подтверждения для входа в аккаунт будут приходить на электронную почту пользователя, что исключает необходимость использования SMS-сообщений.

Ранее для входа в Telegram было доступно два способа авторизации: по QR-коду и с помощью номера телефона.