31 Октября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Запретить нельзя разрешить. Митрополит Екатеринбургский объяснил свою позицию по закрытию алкомаркетов

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский в очередной раз высказал свои мысли насчет идеи запретить продажу алкоголя и закрыть алкомаркеты. Ранее владыка уже говорил, что запрет чего-либо никогда не будет работать должным образом, но решил объяснить свою позицию по этому поводу более развернуто в своих социальных сетях.

Митрополит считает, что запрет или игнорирование проблемы — не выход, а потому необходимо искать иной подход для решения, а именно — сделать так, чтобы люди сами не хотели обращаться к алкоголю.

"(Поговорка) Молиться хорошо или плохо? Я скажу — хорошо. Но когда это делается без меры, когда это делается без объяснений, без мотивации, то это превращается в глупость. То же самое — вот то, что сегодня происходит (мы говорим о трезвости). Важно не закрыть и запретить, а важно замотивировать — человека, сообщество. Что собственно и происходит в наших селах", - написал митрополит.

По его словам, если дать людям больше мотивации, они сами будут выступать не за открытие очередного алкомаркета, а за строительство спортзалов, бассейнов, храмов и роддомов.

"Когда люди заявляют: "нам другая мера нужна" — мы должны к этому прислушаться. Вот так. Это мое личное отношение. Безусловно, комплекс мер важен — мотивационные, ограничительные, просветительские. И это все воздействует на здоровье нашего общества. Мы ж не хотим умирать" — добавил владыка.

Ранее сообщалось, что большинство российских регионов ужесточили требования по продаже алкоголя, воспользовавшись правом закона о борьбе с "наливайками". Многие из них при этом намерены усиливать ограничения. В основном действующие ограничения сокращают время продажи в магазинах и торговых точках.

Теги: митрополит Евгений, алкомаркет, продажа алкоголя, запрет


