31 Октября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Блогеров могут обязать подтверждать образование

В России могут принять закон, требующий от блогеров подтверждать образование, если они освещают темы медицины, финансов или юриспруденции. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, который разрабатывает такой законопроект. Он уверен, что закон будет принят в ближайшие год-полтора.

Совет блогеров отмечает, что есть много мошенников и жуликов, которые занимаются выманиванием денег у подписчиков. А Госдума может определить список тем, где потребуют диплом. Также Свинцов считает, что развелось огромное количество шарлатанов, которые дают советы о том, как питаться, лечиться, вкладывать деньги и т.п. Этому надо положить конец, как это сделали в Китае.

На днях там вступил в силу закон, запрещающий вести блоги на тему медицины, финансов, образования и юриспруденции без соответствующего образования. Блогеры должны подтвердить его, за чем следят онлайн-платформы для создания и публикации контента.

"Это не цензура - это защита граждан от шарлатанов, которые выдают себя за специалистов", - написал депутат.

Актриса Яна Поплавская, комментируя новость, призывает разработать такой же закон и для самих депутатов: чтобы парламентарий мог высказываться и работать только по тому направлению, по которому получил образование.

"Кстати, не все знают, что баллотироваться в депутаты можно вообще без высшего образования", - написала Поплавская.

Некоторые эксперты и блогеры считают это намерение цензурой: власти хотят, чтобы в СМИ распространялась только та информация, которая соответствует позиции самих властей.

Теги: блогеры, образование


