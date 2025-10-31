В Югре полицейские наградили двух школьников, вернувших 746 тысяч рублей владельцу

В Югре полицейские наградили двух школьников за проявленную честность и гражданскую сознательность. Девятилетние мальчики нашли сумку с крупной суммой и передали ее в полицию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Дети обнаружили сумку возле подъезда одного из домов по улице Маршала Жукова. Заглянув внутрь, они увидели деньги и сразу же направились в ближайший отдел полиции, чтобы передать находку. Спустя некоторое время сотрудники полиции установили личность владельца по записям с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что он приехал в службу доставки, которая располагалась в этом же доме, и по ошибке оставил на лавочке свою сумку, в которой находились 746 тысяч рублей.

Деньги были возвращены мужчине.

За честность и ответственность школьники были торжественно награждены благодарственными грамотами от начальника УМВД России по Нижневартовску. Владелец имущества также выразил мальчикам свою признательность, лично поблагодарил их и вручил подарки.