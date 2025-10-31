Следователи проверят, почему в свердловском детдоме избивают ребенка

Свердловские следователи возбудили уголовное дело после новостей об избиении воспитанника детского дома в стенах учреждения.

Как передает областной СКР, ранее в медиа появилась информация, как в детдоме воспитанники издеваются над сверстником, применяя физическое насилие. При этом, руководство учреждения якобы намеренно скрывает акты противоправных действий. О каком именно детском доме идет речь - не сообщается.

"Следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - отмечает пресс-служба.

Глава ведомства Александр Бастрыкин также поручил руководителю свердловского СКР доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.