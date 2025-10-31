В Нижегородской области возбудили уголовное дело из-за травли школьницы

В городе Ветлуга Нижегородской области подростки в течение длительного времени издевались над 13-летней школьницей, у которой отец погиб на СВО. Поняв, что школе все равно, а заступиться некому, подростки начали травить девочку.

Негодяи даже создали специальный телеграм-канал, где пишут про нее гадости и желают зла, его подписчиками стали уже более сотни подростков. Девочка наотрез отказывается идти в школу, от которой нет никакой защиты, но одни издевательства. Жалобы матери директору ничего не дали. С зачинщиками провели беседы и поставили на профилактический учет, но вскоре травля возобновилась.

В итоге Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело по ст. 117 УК РФ (истязание). Министр образования региона Михаил Пучков сообщил, что создана рабочая группа, которой предстоит побывать в ветлужских школах, чтобы выяснить ситуацию. Психологи окажут необходимую помощь школьнице и ее матери. А с 1 ноября в регионе запустят проект "Мы с тобой онлайн", каждый ребенок сможет позвонить на телефон доверия и сообщить о фактах травли, а также пообщаться с психологом.

Ранее председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила ввести в российских школах Кодекс чести и поведения школьников, потому что ситуация тревожная. Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов считает, что причины травли детей коренятся в нездоровых взаимоотношениях между школьниками, но они являются проекцией отношений между взрослыми. Поэтому решить проблемы отношений в школе без более масштабной работы в обществе в целом едва ли возможно.