По Крымскому мосту запретят проезд электромобилей и гибридов

С 3 ноября по Крымскому мосту запретят проезд гибридов и электромобилей. Сроки ограничений не называются.

По словам главы республики Сергея Аксенова, запрет вводится с учетом рекомендаций силовых и правоохранительных структур.

"Данная мера принята с целью обеспечения безопасности. Просим граждан с пониманием отнестись к введенному ограничению", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.

По данным на 1 июля 2025 года, в России зарегистрировано 138,5 тыс. электромобилей и подключаемых гибридов. Из них 72 тыс. — это подключаемые гибриды, а около 65,2 тыс. — электромобили.

Ранее по Крымскому мосту был запрещен проезд грузовых автомобилей. Им предлагается двигаться по альтернативному маршруту – через новые регионы.