Лукашенко: В будущем вонючая Европа будет платить Белоруссии за воздух

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в будущем страны Старого света будут платить Белоруссии за чистый воздух.

"Настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от Бога", - приводит БелТА слова Лукашенко, сказанные во время поездки в Березинский биосферный заповедник.

По данным пресс-службы Лукашенко, во время общения с жителями деревни Домжерицы, расположенной на территории Березинского биосферного заповедника, президент заявил, что этот населённый пункт должен служить образцом для развития агрогородков во всей стране.

"Куда уезжать отсюда? Воздух у вас в 300 раз лучше, чем в Минске. Школа. Детский сад. Работа. Главное, есть сбыт, спрос на вашу продукцию. Я сказал, что надо агрогородки делать такими, как в Домжерицах. Надо все это срисовать, списать и за несколько лет сделать", - сказал Александр Лукашенко.