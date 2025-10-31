Сотруднику "Северавтодора" из ХМАО по ошибке начислили зарплату коллег: семь миллионов рублей

Сотруднику "Северавтодора" из ХМАО по ошибке начислили зарплату коллег, сообщает РЕН ТВ.

По словам рабочего, на карту его банка поступило зачисление средств: отпускные за январь 45 тыс. руб. и зачисление зарплаты за декабрь - 7 млн 112 тыс. руб. Мужчина сообщил, что зарплата пришла из бухгалтерии. Об ошибке он не подумал.

"Здесь, получается, зачисление заработной платы за декабрь, плюс, ходили слухи, что будет большая 13-я зарплата, что хорошо объекты закрыли", – заявил рабочий.

Однако руководство компании "Северавтодор" тоже было удивлено такой огромной выплатой. Как оказалось, деньги предназначались для выплаты оклада 34 сотрудникам абсолютно другого филиала. Но из-за сбоя программы их ошибочно перечислили работнику. Почти сразу ему начали звонить из службы безопасности - просили вернуть крупную сумму, так как она была зачислена по ошибке. Однако работник решил, что деньги принадлежат ему.

"Я, помониторив интернет, посмотрел, что если это техническая ошибка, то возвращать на мое усмотрение, а если счетная, то вернуть я обязан. Я узнал, что это техническая ошибка, и решил, что имею право денежные средства оставить себе", – сказал рабочий.

По словам мужчины, просьбы сменились угрозами, он, не долго думая, собрал вещи, купил новую машину и вместе с семьей уехал из Ханты-Мансийска в Хабаровск, заранее сменив номер телефона. Компания подала на него в суд. Также был заблокирован банковский счет.

"Еще на меня было подано заявление, будто бы я в сговоре с бухгалтером и какую-то экономическую махинацию совершил", – добавил рабочий.

Но вскоре дело закрыли, так как отсутствовал состав преступления. Началось долгое судебное разбирательство, пока "Северавтодор" хотел доказать, что произошло неосновательное обогащение, адвокат работника-миллионера составил кассационную жалобу и подал апелляцию. Правда, изменить решение суда так и не удалось: мужчине по-прежнему необходимо вернуть деньги.

Борьба за семь миллионов не окончена. "Северавтодор" продолжит направлять иски, а работник планирует обратиться в Верховный суд.