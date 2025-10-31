31 Октября 2025
Политика В России
Фото: скриншот с видео Минобороны РФ

Глава Минобороны Белоусов представил своего нового заместителя

Министр обороны России Андрей Белоусов представил на Совете глав оборонных ведомств стран СГН своего нового заместителя Василия Осьмакова. Несколько дней назад Осьмаков покинул пост первого замминистра промышленности и торговли РФ.

В Минпромторге Осьмаков курировал департамент бюджетной политики и финансов, департамент стратегического развития и корпоративной политики, административный департамент. В сферу его деятельности входили вопросы, связанные с бюджетным планированием и обеспечением госпрограмм, промполититикой в сфере импортозамещения, координацией работы министерства при реализации нацпроектов и подготовке программ и стратегий развития в гражданских отраслях, контролем за исполнением поручений, кадровой политикой, осуществлением корпоративного управления в подведомственных Минпромторгу структурах. После его ухода из ведомства полномочия распределили между другими заместителями.

42-летний Осьмаков работал в Минпромторге с 2004 года (на тот момент - Минпромэнерго). До 2008 г. занимал различные должности - от главного специалиста отдела общественных связей до начальника отдела стратегического планирования и научно-исследовательских работ. С 2008 по 2012 гг. был помощником и советником главы Минпромторга. В 2012 г., когда министерство возглавил Денис Мантуров (сейчас - первый вице-премьер РФ), был назначен директором департамента стратегического развития и проектного управления, а с 2016 г. - заместителем министра.

Теги: андрей белоусов, минобороны, василий осьмаков


