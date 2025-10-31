В детском саду в Перми у ребенка разорвалась почка

Индустриальный районный суд Перми удовлетворил иск матери о компенсации морального вреда за тяжелую травму девочки в детском саду. А краевой суд увеличил ее до 1,2 млн рублей. Об этом сообщает Медико-правовая коллегия.

Инцидент произошел летом 2024 года во время прогулки на территории детского сада. Девочка получила тяжелую травму живота от упавшей лавочки, что привело к разрыву почки и опасному для жизни кровотечению. Ребенку потребовалось длительное лечение и реабилитация, которая продолжается до сих пор.

Суд установил, что работники образовательного учреждения не оказали ребенку медицинскую помощь после происшествия. Кроме того, руководство детского сада не выразило семье сочувствия и не приняло мер по улучшению условий безопасности.

Первоначально Индустриальный районный суд Перми удовлетворил иск матери, однако Пермский краевой суд увеличил сумму взыскания до 1,2 млн рублей. В решении суда подчеркивается важность поддержания безопасной среды для детей в образовательных учреждениях.