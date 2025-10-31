У экс-мэра Владивостока и его семьи изъяли имущество на миллиард рублей

Во Владивостоке суд по новому иску Генпрокуратуры изъял у экс-мэра города Владимира Николаева и его родственников имущество на сумму более 1 млрд руб., передает РИА Новости. Суд счел, что это имущество получено в результате коррупционной деятельности.

Ранее ГП подала иск на изъятие у Николаева и его семьи 700 млн руб., но в середине октября сумма иска была увеличена, а в качестве ответчиков привлечены еще пять фигурантов.

Суд обратил в федеральную собственность 821 объект недвижимости: имущественный комплекс санатория "Амурский залив", офисные помещения, участки, нежилые помещения и прочее. Также с ответчиков взыскано свыше 590 млн руб.

Николаев был главой Владивостока в 2004-2008 годах, до этого был депутатом заксобрания Приморья.