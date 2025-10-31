"Уралкалий" - генеральный спонсор Всероссийской научно-практической конференции

В Березниках при поддержке компании "Уралкалий" открылась Всероссийская научно-практическая конференция "Верхнекамское месторождение солей: история и современность", посвященная 100-летию открытия месторождения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании. Организаторами мероприятия выступили Администрация муниципального округа город Березники Пермского края, Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова и Пермский национальный исследовательский политехнический университет.

На конференции собравшихся поприветствовал Юрий Кувшинов, праправнук профессора Павла Преображенского, открывателя Верхнекамского месторождения солей. В работе пленарного заседания и секций приняли участие около 40 научных сотрудников, краеведов и специалистов из Пермского государственного национального исследовательского университета, Пермского национального исследовательского политехнического университета, Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН, Государственного архива Пермского края, Горного института Уральского отделения РАН, АО "ВНИИ Галургии", а также Березниковского историко-художественного музея им. Коновалова.

На секциях были заслушаны доклады об исторических аспектах изучения Верхнекамского месторождения солей, этапах его формирования, открытия и освоения, туристическом потенциале Березников, Усолья и Соликамска.

Участники конференции посетили с экскурсиями музейно-выставочный центр "Уралкалия", историко-архитектурный комплекс "Усолье Строгановское" и музей "Палаты Строгановых".

Главный геолог компании "Уралкалий" Сергей Глебов, отметил, что открытие Верхнекамского месторождения солей явилось важнейшим событием для российской экономики и развития калийной промышленности Березников и Соликамска.

"Научно-практическая конференция, посвященная юбилею месторождения, объединила представителей научного сообщества в разных направлениях и предоставила возможность участникам поделиться результатами своих научных изысканий, обсудить важные исследования и укрепить профессиональные связи", - заявил Сергей Глебов.