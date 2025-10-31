Индия возобновила закупки российской нефти

Индия возобновила импорт российской нефти. Indian Oil, крупнейшая нефтяная компания страны, приобрела у не попавших под санкции продавцов пять партий российской нефти с поставкой в декабре, передает Reuters.

На прошлой неделе Вашингтон ввел санкции в отношении "Роснефти" и "Лукойла". После этого многие индийские нефтеперерабатывающие заводы, включая государственную компанию Mangalore, приостановили закупку российской нефти. Однако в Indian Oil заявили, что продолжат закупать российскую нефть, если в этом будет потребность.

По словам одного из торговых источников, Indian Oil приобрела около 3,5 млн баррелей нефти марки ESPO (марка сибирской нефти, поставляемая по трубопроводу "Восточная Сибирь — Тихий океан"). Источники не уточнили, кто именно является продавцом.

Ранее Indian Oil отменила поставку семи или восьми партий российской нефти, поскольку поставщики оказались структурами компаний, в отношении которых США ввели санкции.

Большая часть российской нефти ESPO из тихоокеанского порта Козьмино обычно отправлялась в Китай. Однако спрос со стороны Китая упал после того, как государственные НПЗ приостановили закупки из-за санкций США, а независимые китайские НПЗ исчерпали свои импортные квоты. В результате цена на нефть ESPO снизилась, что сделало её привлекательной для индийских покупателей.