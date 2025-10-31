В Госдуму внесли законопроект об "ОСАГО" для владельцев опасных собак

Либерал-демократы внесли в Госдуму законопроект об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев "потенциально опасных собак".

Авторы говорят, что такое страхование создаст гарантии возмещения вреда для покусанных граждан. Перечень потенциально опасных собак уже существует, его утвердило правительство, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"Действующие в настоящее время меры регулирования недостаточно эффективны в достижении целей по защите прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью и (или) имуществу потенциально опасными собаками", - отмечают авторы.

Они ссылаются на данные Центра питания и благополучия животных, согласно которым в России растет число домашних питомцев. Численность собак в 2023 году составила 25,5 млн, 61% из них живет в городах. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году 237 тыс. человек обратились за медицинской помощью из-за укусов собак (сюда же входят ослюнения и оцарапывания).

Тарифы страхования и размеры сумм возмещения, порядок обращения в страховом случае предлагается разработать Центральному банку России.