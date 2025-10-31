В Прикамье предложили полностью запретить продажу вейпов

Правительство Пермского края предлагает ввести запрет на розничную продажу устройств для потребления никoтинcoдepжaщeй продукции на территории Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

Запрет касается продажи электронных приборов, используемых для получения никoтинcoдepжaщeгo или бeзникoтинoвoгo аэрозоля, пара, в том числе электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака, a также их составных частей и элементов. Соответствующую инициативу внес в Законодательное собрание губернатор Дмитрий Махонин.

За нарушение запрета законопроектом предусмотрены административные штрафы для должностных лиц в размере от 15 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Планируется, что проект закона депутаты рассмотрят на пленарном заседании в ноябре. В случае принятия законопроекта запрет продажи вейпов начнет действовать с 1 марта 2026 года.