Скончался депутат ЗакСО Евгений Букреев

Ушел из жизни депутат законодательного собрания Свердловской области Евгений Букреев. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

"Ушел из жизни наш товарищ – Заслуженный учитель Российской Федерации, депутат Законодательного Собрания Свердловской области, Почётный гражданин города Кировграда, человек, чья жизнь стала образцом беззаветного служения родному краю. Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания Свердловской области выражают глубокие соболезнования родным, близким и коллегам в связи со смертью", – говорится на сайте ЗакСО.

Букреев Евгений Михайлович родился 1 января 1951 года в Кировграде в рабочей семье. В школе он был старшим пионервожатым, затем поступил на службу в пограничные войска на советско-китайской границе, где он был удостоен значка "Отличник Погранвойск СССР". Позднее он получил педагогическое образование в Свердловском государственном педагогическом институте и стал руководителем отдела культуры Кировградского горисполкома.

"Именно при его непосредственном участии в городе и районе были построены Дом культуры в поселке Половинный, новая центральная библиотека, открыт историко-краеведческий музей в Верхнем Тагиле, налажена работа городского парка", - отмечается в некрологе.

В 1986 году стал директором средней общеобразовательной школы №3 в Кировграде, которой отдал 35 лет своей жизни. Был отмечен высокими государственными и отраслевыми наградами, в том числе, удостоился почетного звания "Заслуженный учитель Российской Федерации" и знака "Отличник народного просвещения".

Параллельно Евгений Букреев активно занимался развитием местного самоуправления: семь раз избирался депутатом Думы Кировградского городского округа, а в 2021 году стал депутатом свердловского заксобрания, где за вклад в развитие местного самоуправления был награжден серебряным знаком.

Редакция Накануне.RU выражает свои соболезнования родным и близким Евгения Михайловича.